جورج وسوف يروج لحفل طابا عبر انستجرام

روج الفنان جورج وسوف، من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الأشهر"انستجرام"، لحفله الغنائى الذى سيقدمه في طابا، والذى يقام في فندق موفنبيك يوم 15 نوفمبر المقبل.



ونشر سلطان الطرب جورج وسوف البوستر الدعائى الرسمى للحفل، وعلق عليه" طابا "



وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.



وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف.