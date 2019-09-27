بعد احتجازها 67 يوما .. الناقلة الإنجليزية ستينا إمبيرو تغادر إيران

أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس اليوم الجمعة جاء ذلك وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية .



صرح سابقا قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم السبت الموافق 20 يوليو، إن احتجاز إيران الناقلة التي ترفع علم بريطانيا يثير تساؤلات خطيرة جدا بشأن أمن الملاحة البريطانية والدولية في مضيق هرمز.



