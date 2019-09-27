تراجع جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-9-2019

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 - 9 - 2019، تراجعا بنحو جنيها واحدا عن سعره بتعاملات امس الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في الأسواق سعر 690 جنيها.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم الجمعة بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 690 جنيهًا للجرام دون مصنعية.



متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة في السوق وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المحلي:



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 789 جنيها

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 690 جنيها

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 591 جنيها

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 460 جنيها



وسجل السعر العالمى للذهب 24,525 جنيهًا للأوقية.



سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا.



سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 788,571 جنيه



وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.