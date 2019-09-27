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رياضة

تعرف على موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي
قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، طرح تذاكر مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى الثانية ظهر اليوم الجمعة، بمقر القلعة البيضاء بالمهندسين.

ويلتقى الزمالك مع جينراسيون فوت السنغالى بحضور جماهيرى فى اياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، نقل المباراة إلى ستاد برج العرب لتقام الأحد المقبل بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية، فى ظل رفض مسئولى جينيراسيون فوت نقل المباراة والتمسك بإقامتها فى موعدها المحدد سابقا غدا السبت على استاد بتروسبورت.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بالعاصمة داكار 2-1 سجله المهاجم الشاب مصطفى محمد.
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