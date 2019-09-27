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أخبار البلد

البيئة تعلن البدء في تنفيذ مبادرة زراعة الأسطح بمبنى بيت القاهرة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:05 م
مبادرة زراعة الأسطح
مبادرة زراعة الأسطح
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حنان نوفيق
بدأت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها في تنفيذ مشروع "مبادرة زراعة الأسطح " بالمركز البيئي الثقافي التعليمي التابع للوزارة (بيت القاهرة) بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz وذلك فى إطار ما وجهت به الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من أهمية زراعة الأسطح وزيادة المساحات الخضراء فى تحسين البيئة وتنقية الهواء من خلال تغيير مكان الزراعة التقليدي باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة.

وأكدت الوزارة أن زراعة أسطح المباني والمنشآت يعد مظهر حضارى ووجه جديد للزراعة في المدن حتى تعود المساحات الخضراء كمتنفس طبيعى للمواطنين وتمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي كما أن زراعة الأسطح تساعد على التخلص من المهملات التى تخزن بها وتتسبب فى تشويه المظهر الجمالى للمبانى وتحد من تواجد الكائنات الضارة نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

وأضافت أن المشروع ينفذ بسطح مبنى بيت القاهرة الفسطاط بنظام المراقد الخشبية لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع والوان مختلفة مع مراعاة وجود نظام لضبط الرى وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو.

وتعمل زراعة أسطح المباني على الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المبنى نتيجة عملية البخر من النباتات وأحواض الزراعة وكذلك منع أشعة الشمس المباشرة من الوصول لسطح المبنى وهو مايؤدي إلى انخفاض حوالي ٧ درجات مئوية في الدور الأخير عن المباني المماثلة التي لا تزرع أسطحها بحسب آخر الاحصائيات عن هذا الملف.
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