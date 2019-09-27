اتحاد السلة يكرم مدحت وردة خلال السوبر بين الزمالك والجزيرة

قرر اتحاد كرة السلة المصري برئاسة مجدي ابوفريخه تكريم مدحت وردة اسطورة اللعبة علي هامش مباراة السوبر المصري بين الزمالك والجزيرة التى تقام يوم الاثنين المقبل علي صالة الشباب والرياضة بـ6 اكتوبر .



وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة قد اختار مدحت وردة ضمن قائمة مشاهير العام 2019 بجانب 8 لاعبين و3 مدربين للإنضمام الي قاعة مشاهير العام



وجاء تكريم الاتحاد الدولى لكرة السلة لمدحت وردة علي هامش الجمعية العمومية للاتحاد التى اقيمت بالصين الشهر الماضي ووجه وردة الشكر الي الاتحاد الافريقي والدولى للعبة .