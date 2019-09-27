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مرأة

بـ لوك كاجوال.. نيللى كريم بإطلالة عصرية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:22 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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قسم المرأة
نشرت الفنانة نيللى كريم ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصورة ببنطلون كاجوال باللون الأسود وسويت شيرت باللون الأسود ،وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود.

وتركت "كريم" شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها العصرية ،ولم تضع الكثير من الميك اب واعتمدت على جمال بشرتها،ووضعت نظارة شمسية،ولم تتكلف في ارتداء كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط صغير لإكمال إطلالتها الجميلة.
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