أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، السبت الموافق 28 -9-2019، ومن أبرزها:
ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح بديلا للجوهرة
كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن عقبة جديدة تُهدد حسم نادي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، مما يجعله يتجه لضم نجم منتخب مصر محمد صلاح خلال الميركاتو المقبل.
أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الثامنة من مساءً اليوم السبت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء قد يشهد كتابة رقما مميزا لـ ريني فايلر المدير الفني للفريق .
فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، أسباب عدم تثبيت تشكيل فريقه، وخوض كل مباراة بتشكيل مغاير عن اللقاء السابق وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية سواء على المستوى المحلي فى الدوري أو السوبر المصري أو الإفريقي.
مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل
انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي موضحا أنه فريق فوضوي وغير طبيعى، بعدما تقدم باحتجاج رسمي على إقامة مباراة الإياب بينهما على استاد برج العرب.
رسالة البدري النارية لـ محمد صلاح.. موقف كبار السن من المنتخب.. شرط الموافقة على وديتي البرازيل والأرجنتين
ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح بديلا للجوهرة
كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن عقبة جديدة تُهدد حسم نادي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، مما يجعله يتجه لضم نجم منتخب مصر محمد صلاح خلال الميركاتو المقبل.
أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.
إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية
إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الثامنة من مساءً اليوم السبت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء قد يشهد كتابة رقما مميزا لـ ريني فايلر المدير الفني للفريق .
فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، أسباب عدم تثبيت تشكيل فريقه، وخوض كل مباراة بتشكيل مغاير عن اللقاء السابق وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية سواء على المستوى المحلي فى الدوري أو السوبر المصري أو الإفريقي.
مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل
انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي موضحا أنه فريق فوضوي وغير طبيعى، بعدما تقدم باحتجاج رسمي على إقامة مباراة الإياب بينهما على استاد برج العرب.
رسالة البدري النارية لـ محمد صلاح.. موقف كبار السن من المنتخب.. شرط الموافقة على وديتي البرازيل والأرجنتين