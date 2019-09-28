أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه



قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.



محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل



قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.





إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.







فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الثامنة من مساءً اليوم السبت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء قد يشهد كتابة رقما مميزا لـ ريني فايلر المدير الفني للفريق .





مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، أسباب عدم تثبيت تشكيل فريقه، وخوض كل مباراة بتشكيل مغاير عن اللقاء السابق وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية سواء على المستوى المحلي فى الدوري أو السوبر المصري أو الإفريقي.



وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رسالة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عقب أزمة التصويت فى مسابقة الأفضل فى العالم مع الاتحاد المصري لكرة القدم .

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، السبت الموافق 28 -9-2019، ومن أبرزها: