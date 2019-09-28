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رياضة

أستون فيلا يخشى تعميق جراحه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:07 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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إسراء أشرف
يستضيف فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري، أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نظيره بيرنلي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "فيلا بارك" معقل أستون فيلا، وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

ويبحث أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري، عن الفوز الثاني له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في مباراة وحيدة فقط وتعادل مثلها، بينما خسر 4 مواجهات.

وشارك أحمد المحمدي وتريزيجيه، أمام آرسنال في المباراة الماضية، وقدما أداءً طيبًا، رغم خسارة فريقهما بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل فيلا المركز الـ18 في جدول ترتيب فرق البريميرليج، رصيد 4 نقاط، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ 9 برصيد 8 نقاط.
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