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فن

على أنغام متخافيش.. رقص حلا شيحة المثير للجدل فى حفل عمرو دياب ..فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:20 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص على أنغام أغنية "متخافيش" للهضبة عمرو دياب فى الحفل الذى أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائى. 

وأثارت حلا شيحة، جدلًا واسعًا بسبب رقصها، حيث علق عدد من جمهورها على الفيديو بشكل سلبى خاصة أنهم لم يتوقعوا منها هذا التغيير. 

وكان بصحبة حلا شيحة فى الفيديو، كل من المخرج محمد سامى، وزوجته الفنانة مى عمر، اللذين تفاعلا أيضًا مع الأغنية. 

يذكر أن حلا شيحة كان آخر أعمالها مسلسل "زلزال" والذى شارك فى بطولته محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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