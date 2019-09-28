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البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:36 م
هنا شيحة وحلا شيحة
هنا شيحة وحلا شيحة ورشا شيحة
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رنا عصمت
نشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها من حفل ختام مهرجان الجونة.

وتألقت رشا شيحة، في إطلالتها مرتدية فستان باللون الببي بلو "السماوى" مكشوف الأكتاف، وكان تصميم الفستان يعتمد على الأناقة والبساطة، وهو ما نال إعجاب المتابعين، وعلق بعض المتابعين على الصور قائلا: "أحلى واحدة فى أخواتها".

وظهرت رشا شيحة من قبل أثناء فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الثالثة بفستان باللون الاوف وايت مكشوف الظهر، وهو ما ابرز جمالها و رشاقتها و جسمها المتناسق.

ونعرض لك ابرز الصور التى نالت إعجاب المتابعين لـ رشا شيحة فى مهرجان الجونة لعام 2019..
البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة
البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة
البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة
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البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

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