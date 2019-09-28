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رياضة

لم تمنعه من المشاركة.. إصابة محمد الشناوي قبل انطلاق مباراة الاهلى وكانو سبورت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:55 م
إصابة محمد الشناوي
إصابة محمد الشناوي
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عبد الحكيم أبوعلم
تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه أمام كانو سبورت الغيني.

ونجح الجهاز الطبى فى تجهيزه فى اللحظات الاخيرة قبل بدء المباراة قبل أن يلجأ الجهاز الفنى الى الاعتماد على البديل شريف اكرامى .

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في غينيا الاستوائية.
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