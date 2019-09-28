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برلمان

أبرزها الاغتصاب.. برلمانية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جنة .. طفلة التعذيب بالدقهلية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:11 م
الطفلة ووالدها
الطفلة ووالدها
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حسن رضوان
كشفت عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أحداث جديدة بشأن قضية الطفلة جنة التي لقت مصرعها إثر تعرضها لحفلة تعذيب في مناطق حساسة بجسدها من جانب جدتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأكدت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الطفلة جنة عانت كثيرا من مضايقات من الذئب البشري (خالها) الذي تعمد التحرش بها واغتصابها أكثر من مرة وكانت الطفلة جنة تقاومة ولكن لا تستطيع البوح عن هذا العنف والقسوة بسبب تعذيب جدتها لها حتي لا تصرح لوالدها بالأمر الفظيع.

وقالت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنها ستقوم بتقديم طلب احاطة بشأن هذا الأمر إلى الدكتور على عبد العال،رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة لإنشاء مركز لمتابعة الاطفال بعد انفصال الأب والأم بدور الانعقاد المقبل.

وأشارت النائبة إلى ضرورة وجود ضمانات للطفل المحضون للتأكد من قدرة الحاضن على الحضانة من حيث الحماية والقدرة الاقتصادية بالاضافة إلى التأكد من حالة الطفل النفسية والجسدية ليكون هذا الجهاز تابع مباشرة لوزارة العدل ممثلة في الجهات المسؤولة أو وزارة الداخلية، أو إدارة حقوق الإنسان.

ولفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب على يد جدتها فى المنصورة، أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة.

وظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجدا معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها، وقال إنه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما، حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، وهو الأمر الذى أدى إلى استحالة الحياة بينهما.

وقالت شقيقة الطفلة جنة إن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة، مؤكدة أن خالهما أيضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.

وألقت مباحث شربين القبض على شقيق والدة الطفلة "جنة" والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر.

و ألقت المباحث القبض على الجد وشقيقى الأم الآخرين للتحقيق معهم فى واقعة تعذيب جنة والذى أدى لوفاتها.
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