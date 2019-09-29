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رياضة

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:57 ص
مرتضى منصور - محمد
مرتضى منصور - محمد صلاح
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.

قال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ، إن النادي ليس طرفا في الأزمة، حيث أن الجهات الأمنية أرسلت خطابا بضرورة تغيير ملعب بتروسبورت لدواع أمنية، والجبلاية بدورها خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" كما تم إخطارنا.

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تفاصيل أزمة مباراة الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة اليوم الأحد.

احتمال كبير أن يحصل صلاح على شارة القيادة، والكابتن حسام البدري اجتمع بمعاونيه اليوم لمدة 4 ساعات، ولم يتطرق الاجتماع لمنح الشارة بشكل مباشر لـ محمد صلاح».

تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، بعد الفوز على كانو سبورت برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي فجر اليوم بعثة نادي ماليندي التي تضم 22 فردًا قادمةً من زنجبار، بعد تأخر وصولها، استعدادا لمواجهة المصري اليوم في اياب دور الـ32 للكونفدرالية

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