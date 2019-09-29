كومباوند لكل أسرة.. الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئاسة الوزراء، إن الحكومة تصدت لعدد من التحديات الأزلية وتم التغلب عليها ومنها المناطق العشوائية الخطرة وتم نقل سكانها لمناطق آمنة آدمية.



وكشف هانى يونس، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 90% من المناطق الآمنة التى تم نقل عدد كبير من المواطنين للعيش بها بمساكن أشبه ب "الكومباوند " تتمتع بحياة آدمية ومطمئنة، لافتا أن خلال الشهور القادمة سيتم الانتهاء من تنفيذ هذا الملف كاملا.



وأوضح هانى يونس، أن الحكومة واجهت العديد من الصعاب وكان على رأسها العشوائيات الخطرة والتى تغلبنا عليها وأصبحت مصدر فخر للمصريين، بالإضافة لعدم الاقتصار على توفير وحدات سكنية لشريحة محدودى الدخل بل وتوفير عمل أيضا لساكنى هذه المناطق.



وتابع هانى يونس، أن الحكومة المصرية حملت على عاتقها ملف المدن الجديدة بصعيد مصر والذى تم بالفعل تنفيذ عدة مدن ومنها أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المدن تتمتع بطبيعة ساحرة وبيئة خصبة لتوفير فرص عمل.

