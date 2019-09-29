بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التأهل إلى دور المجموعات من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من المسابقة .



وأصبح الأهلى على موعد مع مجموعة من اللقاءات المتوازنة فى دور المجموعات المقبل ، حيث تشير اللوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي إلى ان الأهلى سيكون على رأس إحدى المجموعات الأربع نتيجة تصنيفه فى المركز الأول الخاص بالأندية الإفريقية .



ويشمل التصنيف الأول كلا من الأهلى والترجى التونسى " المتأهلين " والوداد المغربي ومازيمبى الكونغولى " حال تأهلهما اليوم " ، وهو ما يشير إلى ان الأهلى لن يلعب أمام هذه الأندية فى دور المجموعات.



وتعد بطولة دورى أبطال إفريقيا مهمة للغاية لدى عشاق القلعة الحمراء فى ظل السعى إلى الفوز بها والعودة مرة أخرى إلى عرش القارة السمراء من جديد بعد غياب دام لـ 6 أعوام بعد أن كان آخر مرة تم التتويج بها فى عام 2013 .