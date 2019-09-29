بعد زلزال إسطنبول.. صحفي تركي يفتح النار على حزب أردوغان الحاكم

اتهم الصحفي التركي محمد أوجاكتان، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتقصير والانشغال عن توفير الإجراءات والتدابير للوقاية من زلزال مدمر متوقع حدوثه.



وقال الصحفي في مقال بصحيفة "قرار" التركية، إن حكومات حزب العدالة والتنمية لم تتخذ أي إجراءات لحماية البلاد، منذ الزلزال المدمر الأخير الذي تعرضت له إسطنبول قبل 20 عامًا، على الرغم من حديث الخبراء عن زلزال مدمر ينتظر إسطنبول.



يأتي ذلك عقب تعرض مدينة إسطنبول لزلزال مفاجئ، الخميس الماضي، بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى هزات ارتدادية أخرى على المدن المجاورة لها.



وأشار أوجاكتان في مقاله إلى أن الكارثة الكبيرة التي تعرضت لها تركيا قبل 20 عامًا، كانت تحذيرًا وإنذارًا مهمًا، وكان على الحكومة أن تقوم بالتدابير والاستعدادات اللازمة للزلزال الكبير المتوقع حدوثه في إسطنبول، مؤكدا أن المدينة محاطة بخطر حقيقي.



وأضاف: "ولكن للأسف لم نتخذ خطوة واحدة -ولو صغيرة- من قبيل الاستعداد للزلزال على مدار 20 عامًا. كتبنا كثيرًا عن التحول الحضري للمدينة، ولكن كل هذا ظل مجرد حكايات. ولم يحدث شيء".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق على الزلزال الذي وقع في تركيا، قائلا إن شدته بلغت 5.8 على مقياس ريختر، فيما بلغ عدد الهزات الارتدادية 28 هزة.



وأكد أردوغان أنه أصيب 8 أشخاص بجروح جراء الزلزال، فيما تعرض عدد من المباني لأضرار.