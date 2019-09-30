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ديني

حقيقة بكاء النبى شوقا لرؤيتنا.. تعرف عليها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:12 ص
حقيقة بكاء النبى
حقيقة بكاء النبى شوقاً لرويتنا
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الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية إنه وردت أحاديث تدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قد أخبر أصحابه -رضي الله عنهم- بشوقه إلينا، إلا أنه لم يصح شيءٌ في بكائه - صلى الله عليه وآله وسلم- شوقًا لرؤيتنا.

واستشهدت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« هل بكى النبى شوقاً لرويتنا»، بما ورد في السنة النبوية أن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- اشتاق إلى رؤيتنا ولقائنا أكثر من شوقنا نحن له - صلى الله عليه وآله وسلم-، وأنه يود لقاءنا، لكن لم يرد أن ذلك قد صاحبه حالة بكاء؛ حيث روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- أَنَّ سيدنا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- أَتَى الْمَقْبرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا». قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ»؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ. فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا، سُحْقًا»؛ ولكن هذه الرواية ليس فيها ذكر البكاء والاشتياق.

واستدلت أيضاً بما روى عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِنْيِ لمُشْتَاقٌ إلى إِخْوَانِي»، فقلنا: أَوَلَسْنَا إخْوَانَك يا رسول الله؟ قال: «كلَّا أنتم أصحابي، وإخواني قومٌ يؤمنون بي ولم يروني»، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إنه قال: «إني لمشتاق إلى إخواني، فقلنا: ألسنا إخوانك؟ فقال: «لا؛ إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني»، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبا بكر، ألا تُحبُ قومًا بلَغَهم أنَّكَ تُحِبُني فأَحَبُوك لحُبِكَ إيَّاي، فأَحِبَّهُم أَحَبَّهُم الله».

وذكرت ما وردعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:« قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَتَى أَلْقَى أَحْبَابِي؟» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا، أَوَلَسْنَا أَحْبَابَكَ؟ فَقَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، أَحْبَابِي قَوْمٌ لَمْ يَرونِي وَآمَنُوا بِي، وَأَنَا إِلَيْهِمْ بِالأَشْوَاقِ لأَكْثَر».
جدير بالذكر أن العلامة ابن منظور قال في "لسان العرب" إن الشَّوْقُ والاشْتياقُ يعنى: نِزاعُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَشْواقٌ.. والشَّوْقُ هو: حَرَكَةُ الْهَوَى .
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