"اللوم" عقوبة الخطأ للمسئولين بالوظائف القيادية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ، مديرا عاما بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بعقوبة اللوم ، لخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ومخالفة القواعد المالية ما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة .



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .



وتنص لائحة العاملين علي أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين بالجهاز من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها ، فلا توقع عليهم إلا التنبيه ، الحرمان من العلاوة الدورية ، اللوم ، تأجيل الترقية ، الإحالة للمعاش ، الفصل من الخدمة.



وأكدت المحكمة أن المحال بصفته أدخل بطريق الخطأ رقم عضو بالجهاز علي الحاسب الآلي، مخالفا لرقمه الحقيقي، في إعداد كشوف المرتبات، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحقة للعضو بلغت قيمتها ٨٠ ألف جنيه.



واعترف المحال أنه ارتكب المخالفة من خلال إدخال اسم العضو بالخطأ عقب رجوعه من إعارة ، واستلامه للعمل ، ولكن برقم زميل آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي وترتب عليه صرف مستحقات مالية دون وجه حق .