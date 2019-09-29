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رياضة

اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الكرة النسائية .. غدا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:28 م
الدكتورة سحر عبدالحق
الدكتورة سحر عبدالحق
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يسري غازي
تجرى في الواحدة ظهر غد الاثنين 30 سبتمبر قرعة دوري الكرة النسائية لموسم 19-2020 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

كانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، قالت إن الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية لديه العديد من المهام المختلفة التي لا تتوقف لدى المنتخب الأول وقالت إن الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية لديه عدة ملفات أهمها المنتخب الأول للكرة النسائية وأيضا مشروع ألف فتاة ألف حلم، لاكتشاف مواهب الفتيات الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة.

أضافت أن الجهاز الفني للمنتخب الأول للكرة النسائية سينتشر في جميع محافظات مصر لاكتشاف المواهب سواء على مستوى الفتيات الكبار أو الناشئين والبراعم لتكون انطلاقة لمشروع أكبر في كرة القدم النسائية يهدف للانتشار وتوسيع قاعدة الممارسة للفتيات لكرة القدم.

وأشارت عبدالحق: لدي هدف واحد وهو تطوير الكرة النسائية المصرية وأن يكون هناك منتخب قوي ودوري يشهد منافسة قوية وهذا يستلزم البحث والتنقيب عن المواهب وتشجيع الأندية على المشاركة وهذا ضمن مهام المنتخب الأول حيث إن كل فرد في الجهاز لديه مهام في كل محافظة لتنفيذ الخطة بجانب التواجد في الجامعات المصرية وهو ما يستلزم عددا أكبر في الجهاز حتى نتمكن من تغطية كل الأماكن التي يمكن أن نكتشف منها مواهب الفتيات.

وشددت سحر عبدالحق على أن ملف الكرة النسائية من أهم الملفات لدى اتحاد الكرة وهناك اهتمام كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالخطة التي تم وضعها لكرة القدم النسائية المصرية.
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