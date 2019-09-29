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حوادث

السجن عاما لمتهم بقتل جد وحفيده في حادث سير سيارة بالغربية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:42 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد على
قضت محكمة جنح زفتي بمحافظة الغربية برئاسة المستشار مصطفي فهمي رئيس محكمة جنح مركز زفتي وعضوية كل من ايمن سالم وكيل النيابة وأمانة سر سعدية الشرقاوي بسجن "م ,ن " المتهم بالقتل الخطأ لجد وحفيده عاما مع الشغل وغرامة مائتي جنيه وكفاله الفي جنيه والزامه لكل مدع بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

كما طالب محمد احمد سالم محامي الدفاع عن المدعين بالحق المدني، بتوقيع العقوبه الجنائيه الرادعة للمتهم بحبسه والزامه بالتعويض كما طالب دفاع المتهم ببراءته مما نسب إليه ،الا أن المحكمه أصدرت حكمها بحبس المتهم .

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بوقوع حادث سير على أثره لقي المدعو "عطا همام الدعباس " وحفيده الطفل "عطا عزت الدعباس " مصرعهما نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بهما مسرعة بطريق "زفتي – دهتوره " مما تسبب فى وفاتهما .

وتحرر محضر رقم ١٣٠٥٤لسنة٢٠١٩جنح مركز زفتي وباشرت النيابة العامه التحقيق مع المتهم واتخذت كافة الاجراءات القانونية .
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