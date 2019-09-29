Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جبروت امرأة .. أغرقت طفلتها الرضيعة في النيل وابتكرت حيلة شيطانية لاتهام زوجها

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:26 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
شمس يونس
تجردت أم من كل معانى الأمومة والإنسانية وألقت بطفلتها حديثة الولادة بترعة بمياه الأقصر وألصقت التهمة بزوجها للانتقام منه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بإبلاغ ( ر . م .أ) 26 سنة ربة منزل بقيام زوجها ( ح . أ .ح ) 30 سنة بإرسال شخصين ملثمين، وخطفوا نجلتهما "أسيل"، والتى تبلغ من العمر 40 يوما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي، وتم القبض على والد الطفلة وبعد عمل تحريات وسماع شهود العيان والرجوع إلى الكاميرات بالشارع، تبين بقيام والدة الطفلة بإلقاء نجلتها بترعة ساحل أرمنت لإغراقها، وبعد تأكدها من موتها ذهبت إلى مركز الشرطة لإلصاق التهمة بزوجها لوجود خلافات زوجية بينهما.

تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقتلها طفلتها للانتقام من والدها وتم العثور على جثة الرضيعة بعد انتشالها من المياه ، تحرر محضرا بذلك وجار عرض المتهمة على النيابة .
Advertisements

ترشيحاتنا

غلبتى رانيا يوسف.. مى عمر بإطلالة مثيرة فى ختام مهرجان الجونة

افتقدناكِ كثيرا.. عودة لميس الحديدي للشاشة من جديد

مانشستر سيتي يتعاقد مع بديل جوارديولا

الأزمة مستمرة.. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يتحرك إلى ملعب برج العرب

بفستان مشجر مكشوف.. درة تتألق ..والجمهور: ارحمينا

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا