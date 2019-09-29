فى حفل عمرو دياب.. ماذا قالت دينا الشربيني عن الهضبة؟

وصفت الفنانة دينا الشربينى المطرب عمرو دياب بالأسطورة بعد أن نشرت صورة من حفله الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من خلال خاصة الاستورى.



واكتفت دينا الشربينى بالتعليق على الصورة قائلة : "من حفل عمرو دياب .. أنه أسطورة".



ومن المعروف أن هناك بعض المؤشرات تفيد وجود علاقة زواج بين دينا الشربينى وعمرو دياب، إلا أن الطرفين حتى الآن لم يحسما الجدل الدائر حولهما ولم يعترفا بالزواج حتى الآن.



يذكر أن دينا الشربينى تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبد العزيز وتاليف ايمن وتار وإخراج أحمد الجندى.