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رياضة

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:07 ص
طارق حامد
طارق حامد
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حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة مشادة بين طارق حامد ومحمد عنتر أثناء التدريبات بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة.

وأكد هاني حتحوت، عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصربي ميتشو قرر بتقسيم اللاعبين إلى فريقين كنوع من التدريب للحفاظ علي اللياقة البدنية.

وتابع هاني حتحوت، أن تدخلا عنيفا حصل من طارق حامد تجاه محمد عنتر أدت إلى مشادة قوية بينهما وتدخل باقي الفريق لتهدئة الوضع على ملعب برج العرب بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي.
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