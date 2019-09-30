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الأرصاد: انخفاض مستمر في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع..فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
ارصاد
ارصاد
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ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد طقسا مستقرا في الأحوال الجوية.

وتابع أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وحذر الدكتور أحمد عبد العال من الشبورة المائية الكثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال أن درجات الحرارة سوف تستمر بالانخفاض حتى نهاية الأسبوع ما بين درجة أو درجتين، منوهًا عن استمرار الشبورة المائية الكثيفة، على أن تزيد أكثر بدخول فصل الخريف.


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