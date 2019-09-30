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منوعات

حادث مأساوي .. وفاة طالبة بعد انفجار هاتف أسفل رأسها وهي نائمة .. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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توفيت طالبة مراهقة بعد انفجار هاتفها الذكي حين كان يشحن أسفل وسادتها وهي نائمة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ذهبت ألوا أسكيزي أبزالبيك ، 14 عامًا ، إلى السرير وهي تستمع إلى الموسيقى عبر هاتفها في منزلها بقريتها في باستوبي ، كازاخستان.

ففي صباح اليوم التالي عثر عليها ميتة مع انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها.

وقالت الشرطة إن هاتفها كان موصولا بمقبس الكهرباء، عبر الشحن، ويعتقد أنها عانت من إصابات خطيرة في الرأس وتوفيت على الفور.

وأكد خبراء الطب الشرعي في وقت لاحق أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بعد ارتفاع درجة الحرارة ، وفقا للتقارير المحلية، حيث وصف موتها بأنه "حادث مأساوي".

فيما لم يتم الكشف عن نوع الهاتف الذكي.
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