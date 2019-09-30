أمريكا تتدرب على نقل قيادة العمليات من قاعدة العديد في قطر

أجرى سلاح الجو الأمريكي اختبارا لعملية نقل قيادة العمليات من قاعدة العديد في قطر إلى مقر قيادته المركزية في ولاية ساوث كارولاينا في الولايات المتحدة.





وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه مع اقتراب انتهاء عقد الاستثمار المبرم بين واشنطن والدوحة لاستخدام القاعدة بحول 2023.





وبحسب القناة، فقد خيم السكون على مدار 24 ساعة على قاعة التحكم في قاعدة العديد الجوية، التي من المفترض أن تكون واحدة من الأكثر انشغالا في العالم، وخلت تماما من الموظفين.





الجدير بالذكر أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر هي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.