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رياضة

مفاجأة.. زيدان يستبعد بيل وجيمس رودريجيز من قائمة ريال مدريد لمباراة كلوب بروج

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:00 م
جاريث بيل
جاريث بيل
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، قائمة فريقه ، والتي ستواجه نادي كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ، بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة ، استبعاد الويلزي جاريث بيل ، والكولومبي جيمس رودريجيز ، في مفاجأة كبيرة ، في ظل الأداء المميز للاعبين هذا الموسم ، وبالأخص رورديجيز الذي نال قرار استبعاده غضب جماهير ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت القائمة التي ضمت 19 لاعبا كالآتي:

في حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتوبي

خط الدفاع: سيرجيو راموس- رافايييل فاران - ناتشو مونريال - إيدير ميليتاو - داني كارفخال - مارسيلو

خط الوسط : كاسميرو - إيسكو - لوكا مورديتش - توني كروس - فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيما - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - إيدين هازارد - فينسيوس جونيور.

يذكر أن ريال مدريد تعرض لخسارة مذلة في الجولة الأولى من البطولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الأخير في المجموعة في انتظار مباراة الغد والتي تقام في السابعة إلا خمس دقائق مساءً.
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