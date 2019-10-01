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للمبتدئين والبنات.. تمارين كارديو لحرق الدهون المتراكمة بالجسم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
تمارين كارديو
تمارين كارديو
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كـريـم الـخـطـيـب
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد على كسر الروتين.

ونصح حسام أبو هاشم، المبتدئين في رياضة كمال الأجسام خاصة الفتيات، موضحا أن تمارين كارديو والهوائي مهمة جدا في البداية لأنها تقوي عضلات الجسم وعضلات القلب وتساعد في حرق السعرات الحرارية بصورة أسرع، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، وتتخلص من الخمول.

وأكد حسام أبو هاشم، أن عضلات الكتف من العضلات التي تفرق في شكل الجسم، مشيرا إلى أن تمارين الكارديو يمكن استخدام زجاجات المياه فيها بدلا من الأوزان، مضيفا أن الطريقة الصحيحة للتنفس خلال تمارين الكارديو مهمة جدا، خاصة أنها تزيد من تنشيط الدورة الدموية في الجسم.
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