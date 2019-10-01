أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 1-10-2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء 1 / 10 /2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.24 جنيه للشراء و53.71 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني نحو 42.جنيه للشراء و42.43 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.