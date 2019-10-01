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برلمان

النواب يرفض رفع الحصانة عن مسعود ورانيا السادات لشبهة الكيدية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفض مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب، الثلاثاء، حيث رفض الأعضاء أيضا طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام، بسبب وجود شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب.

وشهدت جلسة اليوم تأكيدات واضحة علي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن تكون علي قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجها للمواطن.
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