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أخبار العالم

الحكم بالسجن 5 سنوات لشقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني في قضية فساد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قضت محكمة إيرانية بالسجن على حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني لمدة 5 أعوام في قضية فساد.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إن فريدون قد يواجه المزيد من التهم في قضايا أخرى، من دون الخوض في أية تفاصيل.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد أعلنت في مايو الماضي صدور حكم بحق فريدون من دون ذكر مدة العقوبة.

فيما ذكر إسماعيلي أن حكما بالإعدام صدر بحق شخص متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 10 أعوام بحق اثنين آخرين بالتهمة نفسها.
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