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أخبار العالم

107 أشخاص يسحبون استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. تعرف على أبرزهم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "وأج" أن 107 أشخاص تقدموا للترشح لانتخابات الرئاسة في الـ 12 من ديسمبر المقبل.

ونقلت الوكالة عن المكلف بالإعلام لدى السلطة، أنه ضمن الراغبين للترشح للانتخابات الرئاسية بعض من مسئولي الأحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، إضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.

وأضافت الوكالة أن الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، هز الديم ميهوبي كلف بسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نيابة عنه.

وتابعت أن من بين الشخصيات التي سحبت استمارات جمع التوقيعات بصفتهم مرشحين مستقلين، رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.

ويلزم القانون الجديد المرشحين للانتخابات الرئاسية بتقديم 20 ألف توقيع فردي على الأقل من قبل ناخبين مسجلين لدى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.


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