نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قال لي ملكش فلوس بعد ما طلبوا مني تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي

خرج محمود حسن لاعب الزمالك الشاب عن صمته، بعد أن تم الاستغناء عنه واستبعاده من قائمة الفريق الأبيض، وتوجيه الشكر له من قبل إدارة القلعة البيضاء.





وكتب "حسن" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حابب أوضح حاجة لجماهير نادي الزمالك، انا أصبت يوم 26-6 في مُعسكر أكتوبر ، وفضلت شهرين في موضوع الورق وبنخلص الحاجة و الكلام ده و عملت العملية يوم 22-8-2019 الحمدلله رغم ان مجلس الادارة يعلم بوفاة والدتي يوم العملية وظروفي بعد ما عملت العملية ، وبعد ما رجعت من ألمانيا طلعت عشان أشكر "سيادة المستشار".





وتابع: "لقيت كاميرات واطلب مني إني أعمل فيديو أشكر فيه مجلس الإدارة والنادي علي العملية ومصاريفها وعملت الفيديو وشكرت النادي اللي خيره عليا، بعد ما عملت الفيديو.. أمير مرتضي " قاللي انت مش علي ذمة النادي".





وأضاف: "بعد ما لعبت في النادي 17 سنة، العب يا محمود حاضر.. اتصعد يا محمود حاضر.. اطلع بره الاسكور حاضر، ومكنتش بقدر افتح بوقي عشان خاطر النادي اللي اتربيت فيه واترفضلي 7 اعارات الموسم اللي فات ، ومردتش اتكلم وساكت عشان خاطر أنا ابن النادي وأهم حاجة استقرار النادي أولا ، كل ده قولت يمكن ارجع تاني بعد ما اخلص الجلسات".



