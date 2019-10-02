بعد تعيينه أمينا عاما للبرلمان.. 10 معلومات عن المستشار محمود فوزي

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الأمين العام الجديد للبرلمان، خلال الجلسة الافتتتاحية لدور الانعقاد الخامس للمجلس، أمس، الثلاثاء، وذلك بعدما تقدم المستشار أحمد سعد باستقالته، مؤخرًا.



ووقع الاختيار على المستشار محمود فوزي، وفقًا لما ورد بالمادة 416، من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أن: "يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح".



ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي بعد اختياره أمينًا عامًا للبرلمان:



شغل محمود فوزي، الأمين العام الجديد لمجلس النواب، على مدار أدوار الانعقاد الماضية، منصب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد أن كان عضوًا بفريق وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، كما عمل كمستشار للوزيرين السابقين للشئون القانونية المستشار إبراهيم الهنيدي والمستشار مجدي العجاتي.



ويعتبر المستشار محود فوزي واحدًا من أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج في العمل بعدد من أقسام المجلس، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع، المنوط به دستوريًا مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها.



وعرف المستشار محمود فوزي بحيويته وإشرافه على العديد من الملفات المهمة، ما دفع عبد العال لتوجيه الشكر له أكثر من مرة من فوق منصة البرلمان.



وفي الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السابق، قال عبد العال للنواب: "لو حطيت المجلس كله في كفة، ومحمود فوزي في كفة، سيكون هو الأرجح، كل التشريعات التى ناقشتوها، كانت بصماته مع بصماتي فيها، عنده مهارات خاصة، مهارات سياسية، ومهارات في اللغة، ومهارات التعامل، وفن الصياغة، لأنه في قسم التشريع بمجلس الدولة".



واستطرد: "امبارح الساعة 2 بالليل، كلفته بإحضار مجموعة عن الأحكام الدستورية الصادرة من مصر، والأحكام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية، فيما يتعلق بحق الانتخاب والتشريع، وصلت المجلس الساعة 11.30 صباحا، لقيته مجهز ملف كامل باللغتين الإنجليزية والعربية"، ووصفه بأنه "قوة ضاربة في المجلس".



وكان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، قدم استقالته بعد نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وأعلن عن عودته للعمل فى مجلس الدولة.