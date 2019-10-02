من غير ميكب.. حلا شيحة بإطلالة جديدة على ستوري أنستجرام

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر خاصية الـ " ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها إطلالة جديدة لها.
وتألقت حلا شيحة في إطلالة بسيطة بدون استخدام مكياج، وارتدت كاب صيفي ملون، مع زوج من الأقراط المميزة المزخرفة .
كانت حلا شيحة تألقت خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة، وظهرت بعدة فساتين مميزة جعلتها حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تخلت عن حجابها وعادت للوسط الفني مؤخرًا وعاودت الظهور والمشاركة في أعمال درامية حيث ظهرت في مسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان في شهر رمضان الماضي.