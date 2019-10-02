من غير ميكب.. حلا شيحة بإطلالة جديدة على ستوري أنستجرام

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر خاصية الـ " ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها إطلالة جديدة لها.





وتألقت حلا شيحة في إطلالة بسيطة بدون استخدام مكياج، وارتدت كاب صيفي ملون، مع زوج من الأقراط المميزة المزخرفة .



