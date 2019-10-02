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أخبار العالم

4 قتلى ومئات الجرحى في احتجاجات العراق

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:23 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن 4 قتلى ونحو 300 مصاب بينهم العشرات من رجال الأمن سقطوا خلال مظاهرات ضد الفساد في أنحاء العراق.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى ضبط النفس واحترام القانون.

وقال برهم صالح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين".

وأضاف برهم صالح ان "أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".

وتابع الرئيس العراقي، قائلا "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وكانت تظاهرات قد اندلعت، الثلاثاء، في بغداد والبصرة وعدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع، مطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي.

وشهدت التظاهرات وقوع اشتباكات بين المحتجين والشرطة، التي استخدمت الرصاص الحي في تفريق التظاهرات.
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