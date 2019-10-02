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مرأة

من المطبخ اللبناني .. طريقة عمل الفتوش

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:18 م
طريقة عمل سلطة الفتوش
طريقة عمل سلطة الفتوش
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رشا عوني
طريقة عمل الفتوش على الطريقة اللبنانية من الوصفات السهلة والمختلفة التي يمكنك تقديمها لأسرتك بدلًا من الأطباق التقليدية، فتعتبر أكلة الفتوش من أشهر الأكلات الشائعة في لبنان وسوريا و فلسطين، لكن كل دولة تقدمها بطريقة مختلفة .

مكونات الفتوش اللبنانية :
شرائح خبز
حزمة خس
2ثمرة طماطم
ثمرة بصل
2 ثمرة فلفل اخضر
نعناع مفروم
ربعكوب زيت زيتون
عصير ليمون
2 فص ثوم مهروس
رشة ملح

طريقة عمل الفتوش اللبنانية :
قومي بتقطيع الخضروات إلى شرائح ( البصل - الفلفل - الطماطم - الخس )
قطعي الخبز لقطعصغيرة وحمصيها في الفرن لمدة دقائق ثم اتركيها حتى تبرد
في وعاء ضعي العيش المحمص مع الخضروات
في وعاء صغير جهزي الصوص، اسكبي زيت الزيتون مع عصير الليمون والبهارات التي تفضليها
اسكبي الصوص على الخبز و الخضروات وزينيها بالخس .
من المطبخ اللبناني .. طريقة عمل الفتوش
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