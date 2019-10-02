حقيقة انفصال كايلي جينز وترافس سكوت

انفصلت نجمة تلفيزيون الواقع كايلي جينر عن صديقها مغني الراب ترافس سكووت بعد علاقة حب استمرت لعامين.



وأفاد موقع «تي إم زد» : أن الاثنين قررا إنهاء علاقتهما خلال الوقت الحالي، بعد فترة من محاولة إصلاحها".



كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.



يذكر أن آخر مرة شوهد فيها الاثنان معًا كانت في 27 أغسطس الماضي أثناء العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



يشار إلى أن كايلي كانت على علاقة بمغني الراب تيجا في الفترة من 2014 حتى2017.