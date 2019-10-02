بتهمة السرقة.. الشرطة الهولندية تلقي القبض على ببغاء

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ببغاء، ووضعته في زنزانة مع صاحبه الذي أوقف بتهمة السرقة.



ووفقًا للصحيفة، فقد وضعت الشرطة في مدينة أوترخت الهولندية صورة للببغاء على حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام» لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وعلقت قائلة: «أوقفنا هذا الببغاء الذي تشبث بملابس صاحبه المتهم بالسرقة، ورفض تركه. ونظرًا لعدم وجود قفص له في مقر الشرطة، فقد قررنا وضعه مع صاحبه في الزنزانة نفسها».



وأشارت الشرطة إلى أن صاحب الببغاء أوقف بسبب سرقته سلعًا من أحد المتاجر. وأضافت في تعليق ساخر لها على المنشور أنها لم تستجوب الببغاء، وأنه غير مدان بأي تهم.



ونشر عدد من وسائل الإعلام المحلية الخبر مع وضع شريط أسود على عيني الببغاء قائلة إنها تحمي هويته.