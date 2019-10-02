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أخبار العالم

ليبيا تكشف عن مقتل عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:08 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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وكالات
أكد اللواء الليبي أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن مقتل الإرهابي هشام مصطفى مسيمير خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية.

وقال اللواء المسماري إن الإرهابي مسيمير هو المسئول عن اغتيال عدد من الشخصيات العسكرية لزرع الفتنة بين القبائل الليبية.

وكان مسيمير قياديا في ميليشيا ما يعرف بـالبركان، ثم آمر لجحفل ما يعرف بــ"ثوار مصراتة"، وتقلد بين عامي 2014 و2018 منصب مدير الخدمات الصحية بمصراتة وقد ورد اسم هشام مسيمير في تقرير خبراء الأمن 2018 بأنه زود المليشيات بالذخيرة لقصف مطار معيتيقة.

كما كان "مسيمير" أكبر داعمي الميليشيات بالسلاح والذي كان له دور كبير في دعم الصراعات والهجوم على بني وليد ودعم مليشيات فجر ليبيا.
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