إمارة الجحيم.. العمل في حرارة خانقة يقتل مئات العمال الأجانب في قطر سنويًا

يلقى مئات العمال الأجانب في قطر حتفهم سنويًا بسبب العمل في درجات حرارة شديدة الارتفاع، تسبب الوفاة بفعل الإجهاد الحراري.





وفي تحقيق نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، ذكرت أن مئات العمال الأجانب ماتوا في قطر خلال الصيف الماضي، جراء العمل لفترات تصل إلى 10 ساعات متواصلة يوميًا تحت الشمس الحارقة، وفي درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، من أجل إنجاز بناء المنشآت المطلوبة لإقامة بطولة كأس العالم 2022.





وتزعم السلطات القطرية أنها تقدم الحماية للعمال من الإصابات الناجمة عن الحرارة العالية، من خلال منع العمل خلال ساعات ذروة الحرارة بين الساعة 11.30 صباحًا والثالثة عصرًا، لكن الصحيفة نقلت عن خبراء أن العمل في درجات الحرارة العالية حتى خارج ساعات الحظر يمكن أن يسبب الإجهاد الحراري إلى مستويات مميتة.





وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة حاليًا بطولة ألعاب القوى الدولية، حيث يشكو الرياضيون من ارتفاع درجات الحرارة، أما خارج الاستادات مكيفة الهواء، فلا يزال العمال معرضون لمخاطر صحية جمة، جراء العمل تحت أشعة الشمس الحارقة.





ويموت مئات العمال أثناء العمل سنويًا في قطر، تتراوح أعمال معظمهم بين 25 و35 عامًا، ويتم تشخيص حالاتهم بتضرر القلب والأوعية الدموية، وتعتبرها السلطات القطرية حالات "وفاة طبيعية".





وأظهر بحث منشور في مجلة أمراض القلب أن ضربة الشمس مسئولة عن وفاة 1300 عامل نيبالي في قطر بين عامي 2009 و2017.





وأشار البحث إلى أن أسباب الوفاة المعلنة رسميًا في 22% من حالات وفيات العمال في السنة في قطر خلال أشهر الشتاء هي النوبات القلبية أو السكتات القلبية، وترتفع هذه النسبة إلى 58% خلال أشهر الصيف.





وأضاف البحث أن العمال الأجانب في قطر يتم استجلابهم من مواطنهم الأصلية بناء على حالتهم الصحية ومدى قدرتهم على تحمل ظروف العمل، ومن ثم فإن احتمالات تعرضهم للنوبات القلبية بشكل طبيعي ضئيلة للغاية، ما يكشف أن أسبابًا أخرى تؤدي إلى إصاباتهم المميتة، في مقدمتها الإجهاد الحراري والعمل المتواصل في درجات حرارة مرتفعة.





ونقلت الصحيفة عن الطبيب المشارك في إعداد البحث دان أتار أن نحو 200 عامل من بين 571 عاملًا شابًا ماتوا بنوبات قلبية في الفترة بين عامي 2009 و2017 كان يمكن إنقاذهم إذا ما تم توفير حماية فعالة لهم من تأثير العمل في درجات الحرارة المرتفعة.





واجتذبت فورة أعمال البناء المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 عددًا ضخمًا من العمال الأجانب، الذين بلغ عددهم داخل قطر 1.9 مليون عاملًا، معظمهم من نيبال والهند وباكستان وبنجلاديش.



