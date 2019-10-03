الزمالك في صدام قوي أمام مصر للمقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

يحلّ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على منافسه فريق مصر المقاصة اليوم، الخميس، بالمباراة المقرر لها أن تنطلق بتمام الساعة الثامنة مساءً باستاد السلام في ثاني جولات الدوري الممتاز.



ويدخل الزمالك المباراة وهو يسعى إلى نسيان أزمته في دوري أبطال إفريقيا مع فريق جيرناسيون فوت، وتحقيق الفوز في تلك المباراة على الفريق الفيومي.



ويسعى ميتشو الى مواصلة تحقيق النتائج الايجابية، خاصة بعدما فاز في مباراة الجولة الأولى لى الاتحاد السكندري.



بينما على الجانب الآخر يسعى أحمد حسام ميدو الى قيادة فريقه لتحقيق أولى مفاجآت الدوري الممتاز بالفوز على الزمالك وعرقلة الفريق الأبيض في أول الدوري الممتاز.



وأعلن ميتشو عن قائمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إمام عاشور - إسلام جابر - كريم بامبو.

الهجوم: خالد بوطيب - مصطفى محمد - عمر السعيد.



بينما جاءت قائمة مصر المقاصة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود حمدى ومحمد كوكو

الدفاع: شريف عويس وأحمد مودى واحمد ياسين وعاصم سعيد وحسني فتحي ومحمد دسوقي وهاني سعيد وأحمد محسن.

الوسط: مصطفي شبيطة وخالد اوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمدة مسعد وميدو جابر وموسيس وعبد الله مجدي.

الهجوم: صلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي وباولن فوافي.