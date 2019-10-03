جامعة لايبتسيج الألمانية تستقبل طلاب ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس وصول الدفعة الجديدة من طلاب برنامج الماجستير المشترك فى الترجمة المتخصصة لايبتسيج لقسم اللغة الألمانية إلى جامعة لايبتسيج بألمانيا، وذلك فى إطار برنامج الماجستير المشترك فى الترجمة المتخصصة للغتين الألمانية والعربية لقضاء الفصل الدراسى الأول الشتوى بألمانيا أكتوبر 2019- فبراير 2020 ، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .





وأشارت إلى أن تفعيل البرنامج مرة أخرى جاء عقب المفاوضات الناجحة التى خاضها أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مع الجانب الألماني خلال زيارته الأخيرة لألمانيا ، إلى جانب المجهودات التى بذلتها أ.د أماني كمال رئيس قسم اللغة الألمانية ومنسق البرنامج من الجانب المصري في إطار تلبية متطلبات الجانب الألماني ، حيث سافر الطلاب بعد تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة لايبتسيج بألمانيا وبتمويل ودعم مزدوج من هيئة الداد الهيئة الالمانية للتبادل العلمى وايراسموس بلاس.



