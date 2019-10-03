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فن

بـ قبعة.. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:35 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بـ جاكيت باللون الجملى، ونسقت معه قبعة أنيقة ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بجوانتى بنفس اللون. 

ووضعت لاميتا فرنجية، ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والأيلاينر مع روج بينك، وكان شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن احدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.

بـ قبعة.. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة
بـ قبعة.. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة
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