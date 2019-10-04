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مرأة

بمكياج صاخب و فستان أبيض .. زوجة مصطفى فهمى تخطف الأنظار

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى بـ صورا جديدة لها برفقة زوجها.


خطفت زوجة مصطفى فهمى الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان أبيض أتسم ببعض الرسومات البسيطة ذات الألوان الهادئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، فيما ووضعت مكياجا صاخبا ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، واكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات البسيطة.

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