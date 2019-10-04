حادث مفزع.. سائق يسحل سيدة ويجرها من شعرها بجوار سيارته.. شاهد

في واقعة صادمة، أقدم قائد سيارة بلا رحمة على سحل سيدة بريطانية في الشارع بشكل مفزع، حيث جرها من شعرها بجوار سيارته، في حين أخذت هي تصرخ مطالبة إياه بأن يتركها وشأنها، وانتشرت مجموعة من اللقطات التي ترصد تفاصيل ما حدث على الإنترنت مؤخرًا، وأثارت غضب عدد كبير من الرواد.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الخميس، إلى أن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذه الواقعة، التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، موضحة أن قائد السيارة شن اعتداءً على الضحية أثناء خروجه بسيارته من محطة وقود توجد في مدينة "بريستون" بمقاطعة "لانكشاير" البريطانية.



وقام أحد المارة بتصوير الواقعة، وشارك اللقطات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشوهدت الضحية في صور نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل"، وهي تصارع من أجل التخلص من قبضة المعتدي، فيما كان يغادر محطة الوقود بسيارته، وكانت هي مُعلقة في جانب السيارة.



وذكرت الصحيفة أن الضحية تمكنت في نهاية المطاف من التخلص من قبضته، وركضت إلى محطة الوقود لطلب المساعدة. وقالت شرطة مقاطعة "لانكشاير" إنها على علم بالحادث وتقوم بالتحقيق فيه.



ونقلت الصحيفة عن إحدى شهود العيان قولها إن الضحية كانت في حالة سيئة، وبدت مذعورة، مضيفة أنها لم تكن تصدق ما يحدث، حيث كان المعتدي يتصرف بطريقة صادمة؛ وقد تم استدعاء سيارة إسعاف من أجل الضحية.



ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن حالتها الصحية في أعقاب ذلك الاعتداء أو حجم الإصابات التي تعرضت لها.