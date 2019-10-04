مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019 والقنوات الناقلة

تقام، اليوم، الجمعة الموافق 4-10-2019، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم،أبرزها مواجهة سموحة وإنبي ضمن منافسات، ضمنم ناسفات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.



ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



الدوري المصري:



سموحة - إنبي، الثامنة مساء، عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.



الدوري السعودي:



الفتح - الرائد، الخامسة مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.



الاتحاد - الحزم، السابعة وعشر دقائق مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.





الدوري الإسباني:



ريال بيتيس - إيبار، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



الدوري الإيطالي،



بريشيا - ساسولو، تقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.



الدوري الألماني:



هيرتا برلين - دوسلدورف، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.



الدوري الفرنسي:



إميان - مارسيليا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.







