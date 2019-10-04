مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019 والقنوات الناقلة

تقام، اليوم، الجمعة الموافق 4-10-2019، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم،أبرزها مواجهة سموحة وإنبي ضمن منافسات، ضمنم ناسفات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.
ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
سموحة - إنبي، الثامنة مساء، عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.
الدوري السعودي:
الفتح - الرائد، الخامسة مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.
الاتحاد - الحزم، السابعة وعشر دقائق مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.
الدوري الإسباني:
ريال بيتيس - إيبار، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الإيطالي،
بريشيا - ساسولو، تقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.
الدوري الألماني:
هيرتا برلين - دوسلدورف، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدوري الفرنسي:
إميان - مارسيليا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
سموحة - إنبي، الثامنة مساء، عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.
الدوري السعودي:
الفتح - الرائد، الخامسة مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.
الاتحاد - الحزم، السابعة وعشر دقائق مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.
الدوري الإسباني:
ريال بيتيس - إيبار، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الإيطالي،
بريشيا - ساسولو، تقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.
الدوري الألماني:
هيرتا برلين - دوسلدورف، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدوري الفرنسي:
إميان - مارسيليا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.