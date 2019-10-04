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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام، اليوم، الجمعة الموافق 4-10-2019، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم،أبرزها مواجهة سموحة وإنبي ضمن منافسات، ضمنم ناسفات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

سموحة - إنبي، الثامنة مساء، عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

الدوري السعودي:

الفتح - الرائد، الخامسة مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.

الاتحاد - الحزم، السابعة وعشر دقائق مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.


الدوري الإسباني:

ريال بيتيس - إيبار، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي،

بريشيا - ساسولو، تقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

الدوري الألماني:

هيرتا برلين - دوسلدورف، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الفرنسي:

إميان - مارسيليا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.



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