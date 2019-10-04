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منوعات

رصيدها في البنك 900000 دولار.. متسولة تثير الجدل في لبنان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
المتسولة اللبنانية
المتسولة اللبنانية
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
بين ليلة وضحاها، أصبحت «الحاجة وفاء» حديث لبنان بل والوطن العربي كافة، بعد موجة الاندهاش والاستغراب أثارتها بسبب رصيدها البنكي.

الغريب في القصة ليس الرصيد البنكي الذي وصل إلى 900 ألف دولار، ولكن ما أثار الجدل على نحو واسع أن «الحاجة وفاء» ما هي إلا متسولة لبنانية.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب «الحاجة وفاء»، المتسولة اللبنانية التي تخطى رصيدها في البنك الـ900 ألف دولار.

وفاء محمد عوض، مسنة لبنانية تعيش مدينة صيدا اللبنانية، عرفت بكونها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على إعانات الموطنين لسد رمق يومها، ولم يكشف قصة ثرائها الفاحش إلا الصدفة؛ عندما أغلق بنك جمال ترست، حيث أنها أودعت فيه مبالغ طائلة.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لشيكات تحمل اسم وفاء محمد عوض بتاريخ 30/9/2019 تفيد بنقل أموالها من بنك «جمال ترست بنك» إلى مصرف آخر، ما أدى إلى اكتشاف أمرها، بحسب «الإمارات اليوم».

قصة «الحاجة وفاء» المثيرة للجدل، ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها إلى هذا الحدث متسولة أخرى تدعى فاطمة عثمان، انتشرت قصتها في مايو 2018، والتي توفيت في العاصمة اللبنانية بعد حياة قضتها في فقر مدقع؛ إذ تبين أنها كونت ثروة بلغت مليون دولار أمريكي.
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