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رياضة

الدوري السعودي ..الحزم يخطف 3 نقاط من الاتحاد الجريح

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق الاتحاد من مضيفه الحزم بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة السادسة، وتعادل فاجنر أليماو للحزم، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الحزم حقق المفاجأة ورفض التعادل عندما تكفل إدريس فتوحي من إحراز الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 83 مهديًا فريقه نقاط الفوز.

ورفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط، في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الاتحاد عند تسع نقاط، في المركز الخامس.


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